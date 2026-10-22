В Подмосковье ассенизационная цистерна раздавила седан в результате массового ДТП

22 октября 2026, 17:56

В Бронницах ассенизационная цистерна опрокинулась на легковушку при ДТП

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В подмосковных Бронницах произошло массовое ДТП, в результате которого ассенизационная цистерна опрокинулась на легковой автомобиль. Об этом сообщили в оперативных службах.