В Подмосковье ассенизационная цистерна раздавила седан в результате массового ДТП
В подмосковных Бронницах произошло массовое ДТП, в результате которого ассенизационная цистерна опрокинулась на легковой автомобиль. Об этом сообщили в оперативных службах.
На снимках в сети видно, что цистерна на шасси грузовика Hyundai лежит на боку, придавив черный седан Lada Iskra со ставропольскими номерами. Передняя часть цистерны прижала капот легковушки к земле — задние колеса автомобиля оторвались от поверхности.
Левый бок седана серьезно повредило, водителя заблокировало в салоне. Перед этими машинами находится оранжевый «КамАЗ» с разбитым углом кабины. Причины аварии и информация о пострадавших пока не сообщаются.
Ранее в Хакасии произошло массовое жесткое ДТП с автобусом. По предварительным данным, в результате аварии есть пострадавшие.
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