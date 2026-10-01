В Мособлдуме выбрали вице-спикеров
Спикера и вице-спикеров Московской областной Думы выбрали депутаты восьмого созыва в ходе первого заседания, состоявшегося в четверг, 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Председателем Мособлдумы стал Игорь Брынцалов, первым заместителем — Олег Рожнов, заместителем — Линара Самединова.
«Кроме того, были избраны заместители председателя от партийных фракций: Михаил Терентьев от «Единой России», Владимир Бутенко от ЛДПР, Лев Закиров от «Новых людей», Николай Васильев и Александр Науменко от КПРФ и Игорь Чистюхин от «Справедливой России», — говорится в сообщении.Брынцалов отметил, что в задачи вице-спикеров входит обеспечение связи между различными политическими силами и руководством парламента.