В Мособлгазе перечислили правила газовой безопасности в морозы

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

В сильные холода, которые наступили сейчас в Подмосковье, особенно важно соблюдать правила безопасной эксплуатации газового оборудования. Об этом напомнили в пресс-службе Мособлгаза.



Прежде всего, необходимо регулярно проветривать помещение. Следует открывать окна хотя бы на пару минут каждые два часа.

«Следите за исправностью дымоходов и вентиляции. Перед включением газовых приборов проверяйте тягу, так как её отсутствие может привести к отравлению угарным газом. Используйте газовые приборы по назначению. Так, запрещено сушить одежду над плитой или обогревать квартиру открытым огнём», – отметили в ведомстве.
При запахе газа необходимо сразу перекрыть газовый кран и открыть окна. Ни в коем случае нельзя зажигать спички или свет, пользоваться электроприборами.

Далее нужно незамедлительно позвонить в аварийную службу газа по телефону 112 или 104 (для мобильных).

В Мособлгазе назвали газового участкового главным помощник в вопросах безопасного газоснабжения. Он ответит на вопросы о техобслуживании оборудования, расскажет о безопасном обращении с газом.

График встреч газовых участковых с жителями на февраль можно найти по ссылке.
Лора Луганская

