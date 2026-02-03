В Мособлгазе перечислили правила газовой безопасности в морозы

03 февраля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

В сильные холода, которые наступили сейчас в Подмосковье, особенно важно соблюдать правила безопасной эксплуатации газового оборудования. Об этом напомнили в пресс-службе Мособлгаза.





Прежде всего, необходимо регулярно проветривать помещение. Следует открывать окна хотя бы на пару минут каждые два часа.

«Следите за исправностью дымоходов и вентиляции. Перед включением газовых приборов проверяйте тягу, так как её отсутствие может привести к отравлению угарным газом. Используйте газовые приборы по назначению. Так, запрещено сушить одежду над плитой или обогревать квартиру открытым огнём», – отметили в ведомстве.