Житель Луховиц в стужу оставил дом без газа и заплатит более 300 000 рублей штрафа

30 января 2026, 20:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Луховичанин, из-за которого многоквартирный дом в морозы остался без газа, возместит расходы по ликвидации аварии. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлгаза.





15 января в городе Луховицы в многоквартирном доме по улице Жуковского случилось ЧП. Во внутренний и распределительный газопроводы попала вода. Как выяснилось, виновником стал жилец, который решил самовольно заменить газовую колонку. В итоге жители 80 квартир с газовыми водонагревателями и плитами в сильный холод остались без газа.