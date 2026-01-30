Житель Луховиц в стужу оставил дом без газа и заплатит более 300 000 рублей штрафа
Луховичанин, из-за которого многоквартирный дом в морозы остался без газа, возместит расходы по ликвидации аварии. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлгаза.
15 января в городе Луховицы в многоквартирном доме по улице Жуковского случилось ЧП. Во внутренний и распределительный газопроводы попала вода. Как выяснилось, виновником стал жилец, который решил самовольно заменить газовую колонку. В итоге жители 80 квартир с газовыми водонагревателями и плитами в сильный холод остались без газа.
«Газоснабжение восстанавливали более суток. Для устранения водяной закупорки газовщикам филиала «Мособлгаз Юго-Восток» потребовалось провести земляные работы со вскрытием подземного газопровода. Пришлось привлекать спецтехнику, проводить сварочно-монтажные и ремонтно-восстановительные работы на подземном и внутреннем газопроводах. Затем провели перепуск газа всего дома», – пояснили в ведомстве.Поскольку инцидент произошёл по вине конкретного жителя, его обязали возместить расходов, которые понесли управляющая компания и газораспределительная организация «Мособлгаз Юго-Восток».
В ведомстве напомнили, что самостоятельные ремонт и замена газового оборудования запрещены. С 1 января 2024 года в Московской области исключительным правом на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделён Мособлгаз.
Вызвать газовщика для замены или ремонта оборудования можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.