В Мособлкомлесе рассказали о рисках для зайцев-беляков аномально тёплой осенью
Аномально тёплая и бесснежная осень в Подмосковье привела к природному сбою, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Зайцы-беляки сменили летнюю серую шерсть на зимнюю белую, оказавшись на не подходящем для этого фоне.
Как пояснили в ведомстве, механизм смены окраса у животных – процесс строгий и негибкий. Его запускает не температура воздуха, а сокращение продолжительности светового дня.
Биологические часы дают команду, и заяц её выполняет, готовясь к снегу, которого в этом сезоне нет. В результате на фоне тёмной земли и опавшей листвы белый заяц становится идеальной мишенью.
«Это не маскировка, а, наоборот, демаскировка. Белый заяц на тёмном фоне виден хищникам с большого расстояния. Животное сильный стресс, инстинктивно прячется в кустах и старается не двигаться, но это помогает мало. Природа в этом году сработала против своих же обитателей», – отметили в Мособлкомлесе.Сами животные не могут повлиять на процесс. Они следуют многовековому календарю, который в этом году разошёлся с реальностью. Остаётся надеяться, что снег ляжет в ближайшее время и позволит белым зайцам снова раствориться в зимнем пейзаже.