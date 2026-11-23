23 ноября 2026, 15:15

оригинал Фото: istockphoto / Kenneth Sutherland

Аномально тёплая и бесснежная осень в Подмосковье привела к природному сбою, сообщили в Комитете лесного хозяйства Московской области. Зайцы-беляки сменили летнюю серую шерсть на зимнюю белую, оказавшись на не подходящем для этого фоне.





Как пояснили в ведомстве, механизм смены окраса у животных – процесс строгий и негибкий. Его запускает не температура воздуха, а сокращение продолжительности светового дня.



Биологические часы дают команду, и заяц её выполняет, готовясь к снегу, которого в этом сезоне нет. В результате на фоне тёмной земли и опавшей листвы белый заяц становится идеальной мишенью.

«Это не маскировка, а, наоборот, демаскировка. Белый заяц на тёмном фоне виден хищникам с большого расстояния. Животное сильный стресс, инстинктивно прячется в кустах и старается не двигаться, но это помогает мало. Природа в этом году сработала против своих же обитателей», – отметили в Мособлкомлесе.