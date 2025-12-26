Выстрелившему в таксиста российскому экс-судье дали реальный срок
В Видном вынесли приговор отставному судье 2-го Западного окружного военного суда А.В. Тришкину, обвиняемому в причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений с применением оружия. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Преступление произошло 10 августа прошлого года. На дороге Тришкин поругался с водителем такси и выстрелил ему в ногу.
«Подсудимого признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью один год», — говорится в сообщении.Суд также постановил взыскать с Тришкина 350 тысяч рублей в пользу пострадавшего в качестве компенсации за моральный вред.
