Домодедовский суд арестовал двух подростков, планировавших напасть на школу

26 декабря 2025, 17:56

оригинал Фото: t.me/Mos_obl_sud

Домодедовский городской суд заключил под стражу двух несовершеннолетних, которые планировали совершить нападение на школу. Суд рассматривает уголовное дело в отношении подростков, достигших возраста 14 лет, которых обвиняют по статьям о покушении на убийство двух и более человек, в том числе малолетних, группой лиц по предварительному сговору.





Об этом сообщается в Telergram-канале «Суды общей юрисдикции Московской области.



ЧП произошло в городском округе Домодедово. По версии обвинения, несовершеннолетние вступили в преступный сговор, чтобы напасть на школу и убить учащихся. Один из обвиняемых учился в этой школе.

«Подростки были подписаны на Telegram-каналы, распространяющие жестокие идеи, а также каналы, в которых публикуется информация о вооружённых нападениях на школы. Они написали одному из пользователей и попросили помочь организовать нападение. Тот проконсультировал их и направил посылки с ножами и топорами. В дальнейшем подростки должны были получить также пистолеты и патроны», – говорится в сообщении.