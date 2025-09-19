В «Мострансавто» определили лучших водителей компании

19 сентября 2025, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Коломне провели финал корпоративного конкурса «Лучший водитель АО «Мострансавто». В нём приняли участие 42 водителя из всех 12 филиалов компании, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Конкурсанты показали знания ПДД, скоростное маневрирование и «комфортное вождение» на спецплощадке. Самой зрелищной частью стали практические испытания на автобусах ЛиАЗ и ГАЗ: участники выполняли «змейку», «бокс», «тоннельные ворота», «эстафету» и другие элемеенты. В задании на плавность хода нужно было проехать круг, не расплескав воду в ёмкости, установленной в салоне.





Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Победители конкурса:

Автобусы большого класса: 1 место — Алексей Авдеев (Коломна), 2 место — Алексей Бараников (Люберцы), 3 место — Юрий Лысов (Люберцы);

Автобусы малого класса: 1 место — Дмитрий Шаров (Балашиха), 2 место — Сергей Павлов (Балашиха), 3 место — Михаил Волков (Ногинск);

Спецноминации: лучший молодой водитель по скоростному маневрированию — Александр Миронов (Ногинск), лучший результат по знаниям ПДД — Антон Журавлев (Домодедово).