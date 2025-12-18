В Мострансавто рассказали, как перевозить в автобусах коньки

18 декабря 2025, 22:01

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье наступил сезон зимнего катания на коньках. Для любителей этого вида активного отдыха открыли ледовые катки. В Мострансавто напомнили правила перевозки спортивного снаряжения в общественном транспорте.





Важно помнить, что фигурные и хоккейные коньки при транспортировке в автобусе обязательно должны находиться в специальном кофре или сумке.

«Их суммарные габариты не должны превышать 120 сантиметров. Спортивное снаряжение с такими габаритами можно перевозить бесплатно. Клюшку допустимо перевозить без чехла и тоже бесплатно. Одну пару лыж в чехле и детские санки также провозят бесплатно», – отметили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.