В Мострансавто рассказали, как перевозить в автобусах коньки
В Подмосковье наступил сезон зимнего катания на коньках. Для любителей этого вида активного отдыха открыли ледовые катки. В Мострансавто напомнили правила перевозки спортивного снаряжения в общественном транспорте.
Важно помнить, что фигурные и хоккейные коньки при транспортировке в автобусе обязательно должны находиться в специальном кофре или сумке.
«Их суммарные габариты не должны превышать 120 сантиметров. Спортивное снаряжение с такими габаритами можно перевозить бесплатно. Клюшку допустимо перевозить без чехла и тоже бесплатно. Одну пару лыж в чехле и детские санки также провозят бесплатно», – отметили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.Для более габаритных вещей в автобусах предусмотрен платный провоз, если сумма их параметров не превышает 180 сантиметров. Тариф зависит от расстояния. Он составляет 63 рубля для городских и пригородных маршрутов до 25 километров, 126 рублей – до 50 километров, и 189 рублей – для маршрутов свыше 50 километров.
Компания Мострансавто является подведомственной организацией Минтранса Московской области.