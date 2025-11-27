В Мострансавто с начала года провели 59 антитеррористических тренировок
59 тренировок по обеспечению защищённости от террористических угроз провели на автовокзалах, станциях, автобусах и филиалах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На тренировках сотрудники отрабатывают действия, которые необходимо предпринять в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
«Например, в филиале компании в Дмитрове провели тренировку на случай обнаружения бесхозного предмета в зале ожидания на автовокзале, а на производственной базе «Звенигород» по легенде учений потенциально опасный предмет нашли в салоне автобуса», — говорится в сообщении.Участие в тренировках, помимо сотрудников компании, принимают полицейские, работники экстренных служб и представители муниципальных администраций.