В Мострансавто с начала года провели 59 антитеррористических тренировок

27 ноября 2025, 11:36

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

59 тренировок по обеспечению защищённости от террористических угроз провели на автовокзалах, станциях, автобусах и филиалах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





На тренировках сотрудники отрабатывают действия, которые необходимо предпринять в случае возникновения чрезвычайной ситуации.





«Например, в филиале компании в Дмитрове провели тренировку на случай обнаружения бесхозного предмета в зале ожидания на автовокзале, а на производственной базе «Звенигород» по легенде учений потенциально опасный предмет нашли в салоне автобуса», — говорится в сообщении.