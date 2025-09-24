В Подольске прошёл Кубок «Корсара» среди спортсменов с ограничениями здоровья

24 сентября 2025, 10:54

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В Подольске состоялись XXII открытые городские соревнования Кубок «Корсара», собравшие 82 спортсмена с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, а также с общими заболеваниями. Участники представляли Подомосковье, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В программу вошли дартс, жульбак, пулевая стрельба из винтовки и пневматического пистолета, толкание ядра и гиревой спорт. По итогам общекомандного зачёта первое место заняла команда Подольска. Организатором мероприятия выступила городская общественная организация спортивных инвалидов «Корсар».



Победители и призёры в каждой дисциплине и категории здоровья получили кубки, медали и грамоты. Председатель организации Сергей Брагин отметил, что жульбак — это не только игра на меткость, но и стратегия, где важны расчёт и умение видеть всю картину.

