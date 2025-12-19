В Можайском округе 95-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны

19 декабря 2025, 17:21

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

Ветеран труда и труженик тыла Николай Степанович Одинцов из деревни Глядково Можайского округа 19 декабря отметил 95-летний юбилей. Об этом сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.





16 декабря с юбилеем Николая Степановича поздравили заведующий Порецким теротделом Администрации Можайского округа Зарина Турдыева, представители местной Администрации и Совета ветеранов. Гости приехали в отдалённую деревню, чтобы лично поздравить ветерана в торжественной обстановке.



Николаю Степановичу зачитали поздравления Президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, главы муниципалитета Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой. Ветерану вручили памятные письма, открытки и ценные подарки. Юбиляр встретил гостей в своём доме — бодрым, улыбчивым и в кругу близких родственников.

«Мы Вас любим, безмерно уважаем, Вы – почетный житель нашего Можайского округа и пример жизнелюбия, стойкости духа для всех нас. Все местные жители отзываются о Вас, как о великом труженике, так много сделавшем для развития и процветания Можайской земли. Более 40 лет Вы работали трактористом в совхозе «Порецкий», имеете многие трудовые награды, честь и хвала Вам за это!», — поздравила ветерана Зарина Турдыева.

«Наши поступают правильно, справедливо, а украинцы…Я даже не знаю, чего они добиваются, хотя ведь знают, что им не победить. Молодым нашим солдатам я желаю возвращения домой живыми и, конечно, с Победой! Наше дело правое, мы обязательно победим!», — отмечает ветеран Великой Отечественной войны Николай Степанович Одинцов.