В Можайском округе 95-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны
Ветеран труда и труженик тыла Николай Степанович Одинцов из деревни Глядково Можайского округа 19 декабря отметил 95-летний юбилей. Об этом сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.
16 декабря с юбилеем Николая Степановича поздравили заведующий Порецким теротделом Администрации Можайского округа Зарина Турдыева, представители местной Администрации и Совета ветеранов. Гости приехали в отдалённую деревню, чтобы лично поздравить ветерана в торжественной обстановке.
Николаю Степановичу зачитали поздравления Президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, главы муниципалитета Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов округа Лидии Афанасьевой. Ветерану вручили памятные письма, открытки и ценные подарки. Юбиляр встретил гостей в своём доме — бодрым, улыбчивым и в кругу близких родственников.
«Мы Вас любим, безмерно уважаем, Вы – почетный житель нашего Можайского округа и пример жизнелюбия, стойкости духа для всех нас. Все местные жители отзываются о Вас, как о великом труженике, так много сделавшем для развития и процветания Можайской земли. Более 40 лет Вы работали трактористом в совхозе «Порецкий», имеете многие трудовые награды, честь и хвала Вам за это!», — поздравила ветерана Зарина Турдыева.Николай Степанович родился в деревне Вязы Кармановского района Смоленской области. Там он вместе с матерью, двумя братьями и четырьмя сёстрами пережил фашистскую оккупацию. Его отец Степан Фёдорович ушёл на фронт в первые дни войны и в октябре 1941 года попал в плен. Лишь недавно, благодаря поискам родственников, стало известно, что он погиб в немецком концлагере в апреле 1945 года.
Будучи подростком, Николай Степанович своими глазами видел все ужасы фашизма. Он стал свидетелем показательных казней красноармейцев и партизан, помнит, как в центре деревни гитлеровцы повесили их земляка — красноармейца Бориса Ивановича, который дважды бежал из плена. Перед освобождением каратели сожгли дома жителей, а стариков, женщин и детей согнали в овин в деревне Астафьево. Людей спасли советские разведчики.
В Саратовской области 12-летний Коля работал пастухом в колхозе. Семья голодала. После войны Одинцовы не вернулись в родную деревню — её так и не возродили. Сначала они поселились в Поповке возле Поречья, затем переехали в Глядково. Николай Степанович освоил профессию механизатора, отслужил в армии и более 40 лет работал трактористом в совхозе «Порецкий», продолжал работать даже после выхода на пенсию.
Несмотря на возраст, ветеран самостоятельно передвигается по дому, читает книги и газеты, а летом работает на огороде. Он уверен, что и сегодня борьба с фашизмом завершится Победой.
«Наши поступают правильно, справедливо, а украинцы…Я даже не знаю, чего они добиваются, хотя ведь знают, что им не победить. Молодым нашим солдатам я желаю возвращения домой живыми и, конечно, с Победой! Наше дело правое, мы обязательно победим!», — отмечает ветеран Великой Отечественной войны Николай Степанович Одинцов.