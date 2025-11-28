В музее Дубны выставили крылатую ракету — «убийцу авианосцев»
Легендарная крылатая ракета Х-22, которую назвали «убийцей авианосцев», стала новым экспонатом Музея истории создания ракет в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Эту ракету разработали в ГосМКБ «Радуга». Её дина составляет почти 12 метров, а размах крыльев — три метра. В серийное производство её запустили в 1971 году и до сих пор производят, но уже в модифицированном виде.
«Музей истории ракет в Дубне является одним из самых популярных в городе. Он рассказывает о значимых достижениях нашего города. Продолжаем вместе работать над пополнением экспозиции», — сказал глава округа Максим Тихомиров.Музей находится по адресу: улица Ленина, дом №39. Со вторника по пятницу он работает с 10:00 до 19:00, по субботам и воскресеньям — с 11:00 до 17:00, а понедельник — выходной.