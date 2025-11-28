В Подмосковье наладили выпуск редукторов для электропоездов
Выпуск сложного оборудования для электропоездов наладили на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Трансмашхолдинга, в который входит ДМЗ.
Инвестиции в развитие на площадке завода производственного импортозамещающего комплекса составили более 1,8 млрд рублей, из которых 1,45 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа.
«В рамках реализации этого проекта на Демиховский завод поставили современное высокотехнологичное оборудование, благодаря которому удалось запустить изготовление технически сложных узлов — редукторов для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0», — говорится в сообщении.Редуктор ДМЗ рассчитан на 40 лет эксплуатации. В настоящее время завод способен выпускать до 600 таких агрегатов в год.