В Подмосковье наладили выпуск редукторов для электропоездов

28 ноября 2025, 13:46

оригинал

Выпуск сложного оборудования для электропоездов наладили на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Трансмашхолдинга, в который входит ДМЗ.





Инвестиции в развитие на площадке завода производственного импортозамещающего комплекса составили более 1,8 млрд рублей, из которых 1,45 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа.





«В рамках реализации этого проекта на Демиховский завод поставили современное высокотехнологичное оборудование, благодаря которому удалось запустить изготовление технически сложных узлов — редукторов для электропоездов ЭГЭ2Тв «Иволга 4.0», — говорится в сообщении.