В музее маршала Чуйкова в Серебряных Прудах отметили День Героев Отечества

09 декабря 2025, 18:02

Фото: пресс-служба администрации м. о. Серебряные Пруды.

Дом-музей маршала Советского Союза В.И. Чуйкова в Серебряных Прудах в День Героев Отечества принял участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа