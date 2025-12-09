В музее маршала Чуйкова в Серебряных Прудах отметили День Героев Отечества
Дом-музей маршала Советского Союза В.И. Чуйкова в Серебряных Прудах в День Героев Отечества принял участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа
Мероприятие объединило граждан старшего поколения. Директор музея Валерий Пономарёв провёл для них подробную экскурсию, погрузив в историю жизни легендарного командующего и героические страницы обороны Сталинграда.
Перед собравшимися также выступил писатель-краевед Борис Ефимцев. Он рассказал об истоках и значении Дня Героев Отечества, проводя связь между подвигами прошлых лет и современностью.
«Мы склоняем головы перед подвигом героев прошлых поколений, имена которых навечно вписаны в историю. Восхищаемся силой духа наших современников – военных, сотрудников силовых структур, волонтёров, врачей, всех, кто в трудную минуту проявил самоотверженность и отвагу, выполняя долг перед страной и людьми», – сказал Пономарёв.
После встречи для гостей прозвучали знакомые патриотические песни в живом исполнении.