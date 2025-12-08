В Серебряных Прудах состоялась встреча с краеведом Волковым
Очередная встреча в рамках муниципального проекта «Добросвет» состоялась в Серебряных Прудах. В ней приняли участие краевед Александр Волков и преподавательница школы искусств им. Кившенко Тамара Жиляева. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Александр Волков представил собравшимся свою новую книгу «Белая церковь». Она посвящена местному Никольскому храму, которому в этом году исполняется 190 лет.
«Выступление Алексея Ивановича стало увлекательным путешествием в прошлое родного края», — говорится в сообщении.А Тамара Жиляева побеседовала с участниками встречи о семейных ценностях.
Хор проекта исполнил для собравшихся рождественские песни, а завершилось мероприятие общей молитвой.