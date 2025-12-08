В Серебряных Прудах состоялась встреча с краеведом Волковым

08 декабря 2025, 18:35

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Очередная встреча в рамках муниципального проекта «Добросвет» состоялась в Серебряных Прудах. В ней приняли участие краевед Александр Волков и преподавательница школы искусств им. Кившенко Тамара Жиляева. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Александр Волков представил собравшимся свою новую книгу «Белая церковь». Она посвящена местному Никольскому храму, которому в этом году исполняется 190 лет.





«Выступление Алексея Ивановича стало увлекательным путешествием в прошлое родного края», — говорится в сообщении.