В Серебряных Прудах состоялась встреча с краеведом Волковым

Фото: пресс-служба администрации м.о. Серебряные Пруды

Очередная встреча в рамках муниципального проекта «Добросвет» состоялась в Серебряных Прудах. В ней приняли участие краевед Александр Волков и преподавательница школы искусств им. Кившенко Тамара Жиляева. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Александр Волков представил собравшимся свою новую книгу «Белая церковь». Она посвящена местному Никольскому храму, которому в этом году исполняется 190 лет.

«Выступление Алексея Ивановича стало увлекательным путешествием в прошлое родного края», — говорится в сообщении.
А Тамара Жиляева побеседовала с участниками встречи о семейных ценностях.

Хор проекта исполнил для собравшихся рождественские песни, а завершилось мероприятие общей молитвой.
Лев Каштанов

