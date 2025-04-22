Библиотеки Подмосковья подготовили к «Библионочи» около 1,5 тыс. мероприятий

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Библиотеки 56 округов Московской области 26 апреля присоединятся к очередной всероссийской акции «Библионочь-2025». Темя этого года - «Свои герои», сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма региона.
«Библиотеки подготовили для читателей специальные программы. В рамках акции пройдут встречи с литераторами, интерактивные программы, спектакли, театрализованные представления, викторины и многое другое. Читатели увидят лучшие ролики областной акции «Путь героя» и презентацию «Библиотеки Подмосковья и библиотекари на войне», – рассказали в ведомстве.Так, Ивантеевская централизованная библиотечная система представит патриотическую литературно-музыкальную программу «Строки победы. Стихи и песни о войне».
В Центральной библиотеке Долгопрудного пройдёт творческий вечер актёра театра и кино Адама Булгучева, известного по ролям Лаврентия Берии, которые он сыграл в 10 картинах. Среди них – «Утомлённые солнцем 2. Предстояние», «Амет-Хан», «Убить Сталина» и другие.
Истринская централизованная библиотечная система приглашает на интерактивную программу «Истории Победы». Она посвящена памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны.
Всего в Подмосковье в рамках «Библионочи» запланировано более 1,5 тыс. мероприятий для читателей разного возраста.
Всю информацию о мероприятиях в библиотеках Подмосковья можно найти на портале и в приложении «МОё Подмосковье. Библиотеки».
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