В музее «Новый Иерусалим» проведут детские мастер-классы по лепке из пластилина
Мастер-классы по лепке из воздушного пластилина «Ожившие сказки» проведут для маленьких посетителей историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в Истре 17 и 24 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Мастер-классы станут частью программы, посвящённой масштабной выставке лаковой миниатюры «Федоскино: где живёт душа».
«Ребятам предложат вспомнить любимые сказки и создать их героев из воздушного пластилина. Участникам расскажут о свойствах этого материала и о его отличиях от обычного пластилина. Получившуюся фигурку можно забрать с собой», — говорится в сообщении.Организаторы отмечают, что мастер-классы будут интересны детям младшего и среднего школьного возраста. Подробная информация размещена на сайте музея.