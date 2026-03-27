В музее «Новый Иерусалим» состоится концерт гитарного квартета

27 марта 2026, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Концерт «Весенний вечер с Русским гитарным квартетом» проведут в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре в субботу, 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Гитаристы исполнят миниатюры Цезаря Кюи, произведения Александра Иванова-Крамского, музыку эпохи Моцарта и Бортнянского, а также современную классику Никиты Кошкина.





«Вместе с квартетом выступит солист театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Орлов. Он споёт популярные русские романсы», — говорится в сообщении.