Достижения.рф

В музее «Новый Иерусалим» состоится концерт гитарного квартета

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Концерт «Весенний вечер с Русским гитарным квартетом» проведут в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре в субботу, 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.



Гитаристы исполнят миниатюры Цезаря Кюи, произведения Александра Иванова-Крамского, музыку эпохи Моцарта и Бортнянского, а также современную классику Никиты Кошкина.

«Вместе с квартетом выступит солист театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Орлов. Он споёт популярные русские романсы», — говорится в сообщении.
Максим Орлов (фото: пресс-служба Минкульттуризма МО)

Русский гитарный квартет существует уже 14 лет. В репертуаре музыкантов произведения разных жанров — от классических до джазовых и авангардных.

Концерт начнётся в 17:00. Возрастное ограничение — 12+.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0