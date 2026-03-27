В музее «Новый Иерусалим» состоится концерт гитарного квартета
Концерт «Весенний вечер с Русским гитарным квартетом» проведут в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре в субботу, 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Гитаристы исполнят миниатюры Цезаря Кюи, произведения Александра Иванова-Крамского, музыку эпохи Моцарта и Бортнянского, а также современную классику Никиты Кошкина.
«Вместе с квартетом выступит солист театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максим Орлов. Он споёт популярные русские романсы», — говорится в сообщении.
Концерт начнётся в 17:00. Возрастное ограничение — 12+.