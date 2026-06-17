В музее «Новый Иерусалим» состоится лекция о династии Романовых

17 июня 2026, 17:09

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

27 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоится лекция «Романовы в Новом Иерусалиме», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.