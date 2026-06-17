В музее «Новый Иерусалим» состоится лекция о династии Романовых
27 июня в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоится лекция «Романовы в Новом Иерусалиме», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие посвятят роли представителей династии Романовых в истории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Лекция пройдет в пространстве постоянной экспозиции «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII–XXI веков», где представлены подлинные монастырские реликвии, исторические артефакты и произведения искусства.
Ведущий научный сотрудник исторического отдела музея Наталья Солохина расскажет о российских монархах и членах царской семьи, которые посещали монастырь и оказывали ему поддержку. Отдельное внимание она уделит деятельности царевны Татьяны Михайловны в непростой период истории обители, а также влиянию реформ Екатерины II на монастырские владения и положение монастыря.
Участники лекции узнают о периоде активного развития монастыря, строительстве новых объектов и создании известных Царских палат. Также речь пойдет об обустройстве приделов Воскресенского собора и других важных этапах формирования архитектурного ансамбля.
После лекции гости смогут самостоятельно осмотреть экспозицию и посмотреть видеоролик об истории Нового Иерусалима с масштабной проекцией на объемный макет монастыря.
Начало мероприятия запланировано на 13:30. Возрастное ограничение — 12+. Подробную информацию организаторы разместили на сайте музея «Новый Иерусалим».
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