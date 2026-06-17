В Подмосковье для пожарной безопасности торфяников стали применять роботы-мульчеры

17 июня 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В Подмосковье для содержания системы обводнения торфяников начали применять роботизированную технику. Для покоса травы и кустарников на территориях гидротехнических сооружений задействовали роботы-мульчеры, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.





Расчистка территорий – важный элемент пожарной безопасности. В системе – десятки каналов, плотин и затворов, расположенных на большой территории бывших торфоразработок региона. Каждый объект нужно постоянно контролировать, но высокая трава и кустарники затрудняют доступ, осложняют профилактические и аварийно-восстановительные работы.



Роботы-мульчеры могут работать на участках со сложным рельефом, у гидротехнических сооружений и там, где применение обычной техники затруднено.



Одновременно продолжается комплексный мониторинг торфяников. Моторизованные группы с беспилотниками и приборами для определения влажности почвы обследуют территории и оценивают риск природных пожаров. Информация с мест проведения работ поступает в цифровую диспетчерскую службу и используется для принятия оперативных решений.

«Сегодня Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба эксплуатирует 76 комплексов гидротехнических сооружений для обводнения торфяников площадью 73 000 гектаров. Обеспечить пожарную безопасность невозможно без современных технологий. Мы используем комплексный подход, объединяющий роботизированную технику, беспилотный мониторинг и цифровые инструменты управления. Это позволяет своевременно выявлять потенциальные риски», – пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.