В музее «Новый Иерусалим» состоится скрипичный концерт
Концерт лауреата международных конкурсов, преподавателя Московской государственной консерватории, скрипача Сергея Поспелова «Виртуозо» состоится в историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Гостям представят шедевры скрипичной музыки в нетривиальных интерпретациях.
«В программу концерта вошли произведения Никколо Паганини, Пабло Сарасате, Эдуарда Элгара, Генриха Венявского, Мориса Равеля, Жюля Массне и других известных композиторов», — говорится в сообщении.Сергей Поспелов будет выступать в сопровождении пианистки Маргариты Поспеловой. Концерт начнётся в 17:00. Возрастное ограничение — 12+.
