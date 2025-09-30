В Раменском прошла патриотическая акция «Сквозь поколения»

30 сентября 2025, 17:35

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В территориальном управлении «Гжель» состоялась патриотическая акция «Сквозь поколения», организованная в рамках всероссийской инициативы «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» и приуроченная к годовщине вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.