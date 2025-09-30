Достижения.рф

В Раменском прошла патриотическая акция «Сквозь поколения»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Раменский

В территориальном управлении «Гжель» состоялась патриотическая акция «Сквозь поколения», организованная в рамках всероссийской инициативы «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» и приуроченная к годовщине вхождения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменский.



Участники навели порядок на территории мемориального комплекса в посёлке Электроизолятор, посвящённого защитникам Отечества. К инициативе присоединились волонтёры Раменского штаба «Волонтёры Подмосковья», представители отдела досуговой деятельности «Юность» местного молодёжного центра, а также учащиеся Ново-Харитоновской школы №10.

Организаторы отмечают, что подобные акции не ограничиваются благоустройством территорий — они помогают укреплять связь между поколениями и сохранять историческую память.

Дайана Хусинова

