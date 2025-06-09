Певицу Билли Айлиш застали за страстным поцелуем с 30-летним актером в Италии

09 июня 2025, 09:25

Билли Айлиш (Фото: Инстаграм*/billieeilish)

Билли Айлиш и Ната Вулфа застали за страстными поцелуями в Италии. Молодые люди расположились на балконе отеля в центре одного из самых романтических городов мира — Венеции. Они потягивали из бокалов шампанское, обнимались и улыбались, когда делали совместные фото. Об этом пишет Deuxmoi.







«Пара страстно целовалась на балконе, словно сойдя со страниц любовного романа. <…> Билли и Нат были замечены потягивающими шампанское и нежащимися под итальянским солнцем, явно наслаждаясь романтическим европейским отдыхом», — передает итальянское издание слова инсайдера.