«Наша маленькая модница»: Лиза Арзамасова показала милое фото с маленькой дочерью

09 июня 2025, 10:26

Лиза Арзамасова показала умилительное фото с дочерью Лией

Лиза Арзамасова (фото: Instagram* @liza_arzamasova)

30-летняя Лиза Арзамасова воспитывает двоих детей от 51-летнего фигуриста и хореографа Ильи Авербуха. Актриса запечатлела дочь Лию на прогулке.





Звезда сериала «Папины дочки» с 2020 года состоит в браке с Авербухом. Супруги смогли построить гармоничные отношения, несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте. Актриса и продюсер ледовых шоу воспитывают 3-летнего сына Льва и дочь Лию, появившуюся на свет в августе прошлого года.



Арзамасова любит наряжать детей в стильную одежду. Накануне она опубликовала фотографию дочки в розовом костюмчике и белых носочках. На голове у малышки была шапочка с большой розой. Девочка улыбалась, сидя в коляске и смотря в камеру.





«Наша маленькая модница», – подписала пост актриса.

Фото: Instagram* @liza_arzamasova



«Папина дочка! Счастья вашей семье!», «Прелесть с бантиком», «Красотка. Маленькая принцесса», «Папина малышка, расти на радость родителям и братику Левушке», «Бусинка, так на папу похожа», – написали поклонники звёздной пары.