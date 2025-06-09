«Наша маленькая модница»: Лиза Арзамасова показала милое фото с маленькой дочерью
Лиза Арзамасова показала умилительное фото с дочерью Лией
30-летняя Лиза Арзамасова воспитывает двоих детей от 51-летнего фигуриста и хореографа Ильи Авербуха. Актриса запечатлела дочь Лию на прогулке.
Звезда сериала «Папины дочки» с 2020 года состоит в браке с Авербухом. Супруги смогли построить гармоничные отношения, несмотря на 21-летнюю разницу в возрасте. Актриса и продюсер ледовых шоу воспитывают 3-летнего сына Льва и дочь Лию, появившуюся на свет в августе прошлого года.
Арзамасова любит наряжать детей в стильную одежду. Накануне она опубликовала фотографию дочки в розовом костюмчике и белых носочках. На голове у малышки была шапочка с большой розой. Девочка улыбалась, сидя в коляске и смотря в камеру.
«Наша маленькая модница», – подписала пост актриса.Поклонники не поскупились на комплименты, отметив, что Лия очень похожа на отца.
«Папина дочка! Счастья вашей семье!», «Прелесть с бантиком», «Красотка. Маленькая принцесса», «Папина малышка, расти на радость родителям и братику Левушке», «Бусинка, так на папу похожа», – написали поклонники звёздной пары.