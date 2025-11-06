В музее «Усадьба Мураново» сделали тактильные копии экспонатов для незрячих
Презентацию тактильных копий выставочных экспонатов для незрячих и слабовидящих посетителей провели в подмосковном музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф.И. Тютчева. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
В экспозицию вошли три модели: макет исторического здания усадьбы, тактильное графическое изображение морского пейзажа кисти Алексея Саврасова и скульптурный портрет Фёдора Тютчева.
«Проект развился из идеи создать уменьшенную модель главного усадебного дома, чтобы рассмотреть здание со всех сторон, словно взять его в руки. Впоследствии эта концепция привела к разработке целой серии тактильных объектов», — рассказал директор музея Александр Богатырёв.В музее планируют и дальше развивать этот проект. В частности, создать бронзовую модель всей территории усадьбы.
Тактильная экспозиция находится в главном доме усадьбы. Она открыта со среды по воскресенье с 10 утра до 17:00.