В музее «Усадьба Мураново» сделали тактильные копии экспонатов для незрячих

06 ноября 2025, 11:35

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника «Усадьба Мураново»

Презентацию тактильных копий выставочных экспонатов для незрячих и слабовидящих посетителей провели в подмосковном музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф.И. Тютчева. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.





В экспозицию вошли три модели: макет исторического здания усадьбы, тактильное графическое изображение морского пейзажа кисти Алексея Саврасова и скульптурный портрет Фёдора Тютчева.





«Проект развился из идеи создать уменьшенную модель главного усадебного дома, чтобы рассмотреть здание со всех сторон, словно взять его в руки. Впоследствии эта концепция привела к разработке целой серии тактильных объектов», — рассказал директор музея Александр Богатырёв.