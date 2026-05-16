В музее-усадьбе Мураново 16 мая открылся сезон крокета
В Пушкинском городском округе в музее-заповеднике «Усадьба Мураново имени Ф. И. Тютчева» открылся сезон крокета. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Инструктор Сергей Жуковский пояснил, что правила только кажутся сложными: участникам нужно провести шар через ворота по определённой траектории, коснуться колышка соперника и вернуться к своему. Побеждает команда, первой завершившая маршрут.
По наблюдениям наставника, за внешней неторопливостью скрывается азартная игра. Многие сначала относятся к игре скептически, но уже через несколько минут начинают вовлекаться в процесс, просчитывать ходы и эмоционально реагировать на происходящее.
Гостья усадьбы, молодой педагог из Москвы Елена Заковряшина, попробовала свои силы в крокете впервые. Она призналась, что сначала игра показалась непривычной, однако постепенно стало понятно, насколько она затягивает. Девушка отметила, что впечатления у нее остались очень положительные.
Игровая площадка открылась 16 мая и продолжит работать по выходным до октября. Участвовать можно всем желающим старше десяти лет.
