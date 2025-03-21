В музее-заповедник «Горки Ленинские» состоится спектакль «Капитанская дочка»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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5 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится спектакль «Капитанская дочка» по роману А. С. Пушкина в постановке режиссера Виктории Луговой. Показ пройдет в рамках Всероссийского проекта «Театр в усадьбах», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Уже четвертый год в России при поддержке Министерства культуры проходит уникальная программа "Театр в усадьбах". Зрителям особенно важно знать, что все спектакли создаются или специально адаптируются для показа в пространствах, сохраняющих свою культурно-историческую ценность», — подчеркнул директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
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Дайана Хусинова