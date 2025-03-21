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В музее-заповедник «Горки Ленинские» состоится спектакль «Капитанская дочка»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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5 апреля в музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится спектакль «Капитанская дочка» по роману А. С. Пушкина в постановке режиссера Виктории Луговой. Показ пройдет в рамках Всероссийского проекта «Театр в усадьбах», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Уже четвертый год в России при поддержке Министерства культуры проходит уникальная программа "Театр в усадьбах". Зрителям особенно важно знать, что все спектакли создаются или специально адаптируются для показа в пространствах, сохраняющих свою культурно-историческую ценность», — подчеркнул директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Зрители смогут погрузиться в историю о любви, чести и верности Родине. Спектакль расскажет о молодом дворянине Петре Грине, который, отправившись на службу в Белогорскую крепость, сталкивается с испытаниями, которые кардинально меняют его жизнь.

«Капитанская дочка» — произведение Пушкина, повествующее о становлении личности и о том, как важен внутренний выбор в формировании характера. Зрители смогут увидеть, как меняется главный герой, и выяснить, сумеет ли он преодолеть все трудности, которые поднесла ему судьба.

Спектакль начнется в 16:00. Возрастное ограничение — 12+.

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Свыше 800 работников привлечено в МБУ и УО Подмосковья с начала года
21 марта 2025, 13:23

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает активно работать над подбором кадров для муниципальных бюджетных учреждений и управляющих организаций.
Для эффективного функционирования сферы ЖКХ крайне важны квалифицированные специалисты, поэтому набор новых сотрудников имеет стратегическое значение для отрасли.

«Наиболее востребованные профессии на рынке сейчас — дворники, сантехники, механизаторы. Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение. Также удалось достичь высокого уровня заработных плат — в среднем 65-70 тыс. рублей», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

С начала текущего года в Министерство было привлечено более 800 специалистов. Они работают в МБУ городских округов Серпухов, Сергиев Посад, Истра, а также в управляющих организациях Орехово-Зуево, Пушкинского и Черноголовки.

Только за последнюю неделю в отрасль устроились более 70 человек. Основная цель — не только покрытие текущих кадровых потребностей, но и укрепление рабочих направлений.

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Глава городского округа Кашира провел выездной прием жителей в поселке Ледово
21 марта 2025, 13:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов провел очередной прием граждан в формате выездной администрации. В этот раз на встречу с ним, его заместителями и представителями профильных служб пришли жители поселка Ледово и других населенных пунктов территориального отдела Домнинский, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Выездные администрации проводятся по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Это эффективный инструмент для взаимодействия с жителями и получения от них обратной связи», — подчеркнул Шувалов.
Основная часть обращений касалась ремонта дорог. В ближайшее время будет проведен комиссионный выезд на плотину в Малом Ильинском для принятия решения о ее ремонте. Также запланированы работы по капитальному ремонту подъездной дороги к деревне Веревское.

Кроме того, Михаил Шувалов поручил проработать и другие важные вопросы. В частности, совместно с ПАО «Россети» будет рассмотрено обращение о необходимости обеспечения бесперебойного электроснабжения деревни Зубово.

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«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов в Дубне на День Победы
21 марта 2025, 12:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Представители городской администрации, предприятий, организаций и профильных служб собрались, чтобы обсудить подготовку к празднованию 80-летия Великой Победы в Дубне, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Дубненский симфонический оркестр в составе 100 человек исполнит знаменитую «Симфонию № 7» на стадионе второй школы.

«Одной из главных площадок празднования станет территория школы № 2, где в годы войны располагались военные госпитали. Здесь Дубненский симфонический оркестр под управлением дирижёра Сергея Поспелова исполнит одно из главных произведений, которое символизирует Победу над фашизмом — «Симфонию № 7» Дмитрия Шостаковича. Это станет кульминацией празднования», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Кроме того, планируются концерты во дворах ветеранов, включая выступления на военной «полуторке» с патриотическими песнями. В округе также состоятся традиционные памятные акции. К 1 мая, по поручению главы, все значимые места города будут приведены в порядок.

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#дубна
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Губернатор Московской области дал ряд поручений по итогам оперативного совещания
21 марта 2025, 12:18

Фото: istockphoto / kasto80

10 марта 2025 года в Московской области прошло оперативное совещание с заместителями Председателя Правительства региона, по итогам которого были озвучены ключевые поручения для дальнейшей работы, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
Одним из основных направлений стало информирование жителей о проведении эксперимента по направлению платежных документов за жилое помещение и коммунальные услуги в электронной форме. Этот шаг направлен на улучшение доступности и сокращение объема бумажного документооборота. Ожидается, что к 24 марта 2025 года муниципальные власти должны сообщить жителям об этом нововведении.

Также на совещании были обсуждены меры по улучшению работы управляющих организаций. Ответственные лица должны представить дорожные карты по улучшению показателей управляющих компаний в нескольких муниципальных образованиях, в том числе Воскресенске и Домодедово, а также раз в квартал докладывать о рейтингах организаций в Московской области.

Важным пунктом стало обеспечение прозрачности процессов в жилищно-коммунальной сфере. В частности, муниципальные образования обязаны обеспечить проведение общих собраний собственников в электронном виде через систему ГИС ЖКХ, с обязательным заочным голосованием.Кроме того, в рамках благоустройства муниципальных территорий запланированы мероприятия по уборке и ремонту автомобильных дорог.

К 31 марта 2025 года должен быть завершен комплекс мероприятий по уборке территорий после зимнего периода, а также предусмотрены закупки специализированной техники для уборки мусора.

В области дорожного строительства на ближайшие месяцы запланированы публикации закупок на текущий ремонт дорог и разметку, а также завершение мероприятий по уборке дорожной сети после зимнего сезона.Кроме того, среди прочих поручений — подготовка предложений по решению проблемы безнадзорных животных, проявляющих агрессию.

К 7 апреля 2025 года должен быть представлен совместный проект с Мособлдумой и Прокуратурой. Все эти меры направлены на повышение качества жизни жителей Московской области и эффективное управление городской инфраструктурой.

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До конца года в ЦППК поступит более 30 поездов «Иволга 4.0»
21 марта 2025, 11:33

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

ЦППК совместно с Дептрансом Москвы продолжает обновлять подвижной состав. До конца года планируется поступление более 30 новых поездов «Иволга 4.0», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Появление поездов четвертого поколения позволит полностью заменить составы на маршрутах МЦД-4.

Кроме того, в этом году начнётся обновление парка на Ярославском направлении. В рамках подготовки там уже проходят тестовые поездки, во время которых проверяется готовность инфраструктуры к приему новых поездов.

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