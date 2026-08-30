В музее-заповеднике «Архангельское» представили музыкальный эксперимент

30 августа 2026, 13:50

Музыку Прокофьева объединили с технологиями в музее-заповеднике «Архангельское»

Фото: Кристина Ларина

В музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске прошел музыкальный эксперимент. Состоялась новая премьера фестиваля «А-сияние» — специальный проект композитора и пианиста Николы Мельникова, посвящённый 135-летию Сергея Прокофьева. Его произведения впервые адаптировали для сочетания с современными технологиями XXI века.







На сцене выступил оркестр, а за ним находился большой экран. Изображение визуализировало музыку, трансформируясь и перемещаясь в соответствии с её ритмом, интенсивностью и звучанием.



Программа включает отрывки из «Ромео и Джульетты», «Александра Невского» и «Золушки». В сегменте «Полночь» к оригинальной мелодии Прокофьева добавили электронный слой спецэффектов, созданный на основе анализа его музыки.



Мельников отмечает, что искусственный интеллект пока служит для визуальных экспериментов. Композитор предпочитает писать музыку самостоятельно и утверждает, что живой оркестр не способен заменить.



Соединение творчества Прокофьева с современными технологиями — это логичное продолжение его новаторского пути. Композитор всегда был в авангарде музыкальных экспериментов, не боялся пробовать новые подходы, включая работу с механическими пианино и пиано-роллами.



«А-сияние» — это новый культурный проект музея-заповедника, который впервые состоялся в 2026 году. Его название объединяет первую букву «Архангельского» и прозвище Зинаиды Юсуповой — «Сияние». Инициатором первого фестиваля выступила Диана Вишнёва.



На этом мероприятии классическая музыка переплетается с видеоартом, электроникой и искусственным интеллектом. Усадьба, занимающая 309 гектаров, превращается в сценическое пространство, где архитектурные элементы и природные ландшафты создают неповторимую атмосферу для каждого спектакля.



Эксперимент также поддерживается Министерством культуры Московской области. Министр Василий Кузнецов подчеркнул, что регион делает ставку на проведение фестивалей в исторических усадьбах и значимых локациях. Например, недавние «Джазовые сезоны» в «Архангельском» привлекли почти 20 тысяч посетителей.



Нынешний проект имеет особое значение для Подмосковья: последние восемь лет жизни Прокофьев провёл на Николиной горе в Московской области. Теперь его музыка вновь возвращается в регион, но уже в контексте современных технологий XXI века.