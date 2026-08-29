В Подмосковье определили победителей экстремального забега «Наследники Победы»

29 августа 2026, 17:20

оригинал Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций

На полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске состоялся традиционный молодежный патриотический экстремальный забег «Наследники Победы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций.







Участники, разделившись на группы по 20 человек, прошли 8-километровую трассу с препятствиями по труднопроходимой местности, которую создали опытные инженеры и инструкторы.





«Наше министерство проводит эти традиционные соревнования с 2013 года, и сегодня они вновь собрали самую активную молодежь Подмосковья. Трасса объединяет абсолютно разных ребят: здесь и те, кто занимается спортом профессионально, и те, кто приехал просто проверить свои силы с друзьями», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Министерство информационных и социальных коммуникаций





Трасса, состоявшая из 25 испытаний, была специально разработана для всесторонней оценки физических способностей участников и их способности эффективно работать в команде. В программу соревнований вошли рукоходы и барьеры, требующие передвижения исключительно с помощью рук, а также вертикальные стены и наклонные трапы с навесными канатами для быстрых подъёмов. Для многих участников этот забег стал воплощением их давних спортивных стремлений и возможностью проверить свои силы.





«Я впервые принимаю участие в этом событии и давно об этом мечтал. Много раз слышал о гонке и ловил себя на мысли, что обязательно должен приехать. Знал, что будет непросто, но это того стоило. Впереди — море эмоций, всплеск адреналина и та самая радость преодоления, ради которой всё и затевалось», — отметил участник забега Алексей Севанькаев из Рузы.





В отличие от новичков, опытные спортсмены подходили к старту с холодным умом и продуманной стратегией преодоления препятствий.





«Когда бежишь эту дистанцию не первый год, адреналин уже не мешает думать. Ты помнишь каждый сложный барьер, понимаешь, где нужно поберечь силы, а где — поднажать. Сюда возвращаешься за проверкой: стал ли ты сильнее, чем год назад», — подчеркнул Амаль Абрегов из Домодедово, который приехал на соревнование уже в третий раз.





На полосе препятствий были и настоящие чемпионы забега. Евгения Трепова из Рузы, например, участвовала в подмосковном экстремальном забеге уже в 11-й раз.





«Я бежала в команде «Солянка», очень круто, всем советую. Когда проходишь этот путь из года в год, трасса уже кажется знакомой, но новые испытания и бешеная поддержка команды каждый раз дарят непередаваемые эмоции», — поделилась она.





Отдельным испытанием стала координация движений в ограниченном пространстве. Участники должны были пройти под низкими сетками, лежа на земле, преодолеть скалодромы и туннели. Самым сложным этапом стали водные преграды — глубокие искусственные рвы с трамплинами. На каждом этапе участников сопровождали профессиональные инструкторы, обеспечивая их безопасность.



Состав участников был разнообразным: в забеге участвовали студенты вузов и колледжей, активисты молодежных организаций, а также представители спортивных и патриотических клубов. Прохождение трассы заняло более трех часов. Команда из Подольска, состоящая из молодых людей, преодолела все испытания за 2 часа 57 минут и стала победителем. На торжественной церемонии награждения каждый участник, завершивший забег, получил памятную Медаль «Наследники Победы».





Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».