В музее-заповеднике Чайковского прозвучат танго Пьяццоллы

23 апреля 2026, 15:00

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину 2 мая пройдёт концерт «Пьяццолла-гала». Его посвятят 105-летию со дня рождения аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





На сцене выступит лауреат престижных международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, скрипач Сергей Поспелов. Сопровождать его будет коллектив молодых виртуозовМосковского камерного оркестра.



«Сердцевиной вечера станет масштабный цикл композитора «Времена года в Буэнос-Айресе». Это произведение занимает место на музыкальном Олимпе наряду с выдающимися сочинениями на ту же тему, созданными Антонио Вивальди и Александром Глазуновым. Музыка Пьяццоллы прозвучит в оригинальных авторских аранжировках Поспелова»,– отметили в пресс-службе.