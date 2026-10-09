В музее-заповеднике «Горки Ленинские» нашли уникальные чугунные фонари

09 октября 2026, 10:23

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские».

Шесть чугунных фонарей со светильниками для лампы накаливания, созданных более ста лет назад, обнаружили в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает пресс-служба организации.





Находку сделали в рамках плановой подготовки к зиме. Клейма на фонарях позволили установить, что их сделали на Екатерининским заводе в Сосновице.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские».



«Долгое время клейма были скрыты под несколькими слоями краски. Но после обработки фонарей углошлифовальной машиной надписи стали хорошо видны. С уверенность можно утверждать, что электрические фонари появились в имении Горки раньше, чем в Москве, не позднее 1911 года», — говорится в сообщении.

«В результате реконструкции имение Горки стало самым современным для своего времени. Там была своя электростанция, телефонная станция, водонапорная башня с водопроводом, гаражи и механические мастерские. Тогда же благоустроили парковую территорию. Вместе с растениями и садовыми вазами купили и фонари, которые мы можем видеть на фотографиях 1910-20-х годов.», — рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.