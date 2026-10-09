В музее-заповеднике «Горки Ленинские» нашли уникальные чугунные фонари
Шесть чугунных фонарей со светильниками для лампы накаливания, созданных более ста лет назад, обнаружили в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает пресс-служба организации.
Находку сделали в рамках плановой подготовки к зиме. Клейма на фонарях позволили установить, что их сделали на Екатерининским заводе в Сосновице.
«Долгое время клейма были скрыты под несколькими слоями краски. Но после обработки фонарей углошлифовальной машиной надписи стали хорошо видны. С уверенность можно утверждать, что электрические фонари появились в имении Горки раньше, чем в Москве, не позднее 1911 года», — говорится в сообщении.В музее рассказали, что в этот период новая хозяйка имения Зинаида Морозова-Рейнбот проводила там масштабную реконструкцию. По её распоряжению все здания электрифицировали. Энергию давали нефтяные двигатели. Они же обеспечивали электричеством фонари.
«В результате реконструкции имение Горки стало самым современным для своего времени. Там была своя электростанция, телефонная станция, водонапорная башня с водопроводом, гаражи и механические мастерские. Тогда же благоустроили парковую территорию. Вместе с растениями и садовыми вазами купили и фонари, которые мы можем видеть на фотографиях 1910-20-х годов.», — рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.Фонари, выпущенные на заводе в Сосновицах, во многом уникальны, так как предприятие было расположено на границе России, Австро-Венгрии и Германии, и во время Первой мировой войны его разрушили.