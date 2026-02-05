В музее-заповеднике Менделеева и Блока отметят День науки

05 февраля 2026, 21:59

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника Менделеева и Блока

В усадьбе Боблово музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра 8 февраля отпразднуют День науки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.