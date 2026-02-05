В музее-заповеднике Менделеева и Блока отметят День науки
В усадьбе Боблово музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра 8 февраля отпразднуют День науки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Программу начнёт выступление доцента кафедры гуманитарных дисциплин Российской таможенной академии, кандидата исторических наук Максима Савченко. Тема – «Менделеев о проблемах индустриального развития России в конце XIX – начале XX веков».
Затем специалист «Абитуриент-центра», преподаватель кафедры химии федерального университета «Дубна» Валерия Гашимова представит доклад «Дубна – город химиков и физиков». Научно-познавательная часть программы завершится защитой проектов учащихся лицея имени Менделеева.
Помимо этого, посетителей ждут презентация выставки «Знай меру» от главного хранителя музея-заповедника Варвары Шаховой, викторина «Измерения» и авторская экскурсия по экспозиции «Жизнь и научная деятельность Менделеева».
В завершение всех пригласят на сольный концерт Анны Гуцевой «Фортепианный вернисаж».
Программа начнётся в 11 часов. Для посещения усадьбы в День науки необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (965) 252-83-94.
