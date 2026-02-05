Президент Путин открыл Год единства российских народов

05 февраля 2026, 20:59

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия — многонациональное государство, и на протяжении всей истории его становления одним из важнейших принципов оставалось уважение к культуре, традициям и духовным ценностям всех народов, входящих в состав страны. Поэтому базовые ценности для россиян во многом общие.





Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии Года единства народов России. Церемония прошла с участием представителей всех 89 регионов согласно федеральному просветительскому марафону общества «Знание» под названием «Россия — семья семей» на площадке Национального центра «Россия». Отдельно глава государства остановился на теме единства в зоне спецоперации.



По словам президента, на передовой бойцы разных национальностей и вероисповеданий обращаются друг к другу «брат». Это, отметил он, особенно важно, именно так проявляется прочность и непобедимость общего единства, лежащего в основе успехов страны и ее побед.



Путин также привел исторические примеры, когда народ России объединялся перед лицом внешних угроз. В частности, в Смутное время, во время нашествия Наполеона и в годы борьбы с нацизмом. Он подчеркнул, что противники нередко выступали объединенными силами, но их сплачивали иные мотивы — стремление к наживе и желанию забрать чужое.





«А нас объединяло стремление все сохранить — нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. Такое единство является самым мощным и самым сильным», — сказал политик.