В музее-заповеднике П. И. Чайковского состоится концерт фортепианной музыки
28 марта в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского состоится концерт лауреата международных конкурсов, пианиста Дмитрия Маслеева, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В программе — сочинения Сергея Рахманинова: этюды-картины, романсы в переложении для фортепиано, соната, скерцо из музыки к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь» и другие произведения.
Дмитрий Маслеев — выпускник Московской консерватории, солист Московской филармонии, обладатель первой премии и Золотой медали XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского. Пианист активно концертирует по всему миру, выступает с ведущими российскими оркестрами на лучших площадках, включая Большой зал консерватории, Мариинский театр и Карнеги-холл.
Начало концерта в 17:00. Возрастное ограничение: 6+. Билеты — на сайте музея-заповедника.
