Жительница элитного района заполнила дом свиньями
77-летняя бизнесвумен Никки Гроссо заполнила свой дом фигурками свиней и привлекла внимание местных жителей. Об этом пишет издание SFGATE.
Женщина начала собирать эти предметы вместе с мужем, который работал полицейским. Коллекция выросла до шести тысяч экземпляров, включая игрушки и керамику. Дом стал популярной достопримечательностью для туристов, но соседи выражают недовольство из-за странного внешнего вида.
Некоторые жители района даже жаловались на свиней, видимых из окон и двора. Однажды местные дети украли одну из фигурок и оставили её у дороги. Несмотря на критику, Гроссо планирует избавиться от коллекции в следующем году. Однако это не связано с недовольством соседей. Женщина хочет продать дом и переехать в Лос-Анджелес, где проводит больше времени.
Читайте также: