Достижения.рф

Жительница элитного района заполнила дом свиньями

SFGATE: Жители Калифорнии пожаловались на переполненный фигурами свиней дом
Фото: iStock/steverts

77-летняя бизнесвумен Никки Гроссо заполнила свой дом фигурками свиней и привлекла внимание местных жителей. Об этом пишет издание SFGATE.



Женщина начала собирать эти предметы вместе с мужем, который работал полицейским. Коллекция выросла до шести тысяч экземпляров, включая игрушки и керамику. Дом стал популярной достопримечательностью для туристов, но соседи выражают недовольство из-за странного внешнего вида.

Некоторые жители района даже жаловались на свиней, видимых из окон и двора. Однажды местные дети украли одну из фигурок и оставили её у дороги. Несмотря на критику, Гроссо планирует избавиться от коллекции в следующем году. Однако это не связано с недовольством соседей. Женщина хочет продать дом и переехать в Лос-Анджелес, где проводит больше времени.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0