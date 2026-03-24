В Ступино приступили к капремонту кровли дома на улице Дружбы
В селе Ситне-Щелканово городского округа Ступино Фонд капитального ремонта Московской области приступил к обновлению крыши дома № 3 на улице Дружбы. Площадь работ составляет 540 квадратных метров. Здание построено более 30 лет назад, и капитальный ремонт кровли здесь проводится впервые, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В настоящее время готовность объекта оценивается в 25%. К началу мая специалисты смонтируют новую стропильную систему с обязательной огнебиозащитной обработкой деревянных конструкций, уложат современное кровельное покрытие, утеплят чердачное пространство, приведут в порядок вентиляционные шахты, установят защитное ограждение и обновят наружный водосток.
Как отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев, в этом году введён новый порядок заключения договоров подряда: контракты заключаются сроком до одного года, один договор включает не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса.
Замена стропильной системы с обработкой конструкций обеспечивает надёжность и долговечность кровли: новый каркас выдерживает высокие нагрузки, сохраняет геометрию крыши и служит прочной основой для покрытия, а специальная пропитка защищает древесину от возгорания, гниения и поражения грибком. Все работы ведутся с применением современных материалов и технологий.
Читайте также: