Акция «Сад памяти» собрала на центральной площадке Подмосковья 1,5 тыс. жителей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Около 1,5 тыс. человек приняли участие в посадках деревьев на центральной лесной площадке Международной акции «Сад памяти» в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
«Только за день на площадке в Нестеровском участковом лесничестве в рамках Международной акции «Сад памяти» было высажено 10 230 сеянцев сосны на площади 3 га. Молодые деревца уже через несколько лет станут молодым лесом. Ухаживать за деревьями будут лесничие», – рассказал исполняющий обязанности председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На центральную площадку в Рузском муниципальном округе прибыли 1,5 тыс. желающих сделать вклад в восстановление и сохранение леса в Подмосковье. Это жители ближайших населенных пунктов, депутаты Мособлдумы, руководство региона, коллективы министерств, волонтёры и лесничие.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Как отметили в ведомстве, для участников акции организовали концерт, провели мастер-классы, развернули полевую кухню.
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«Только за день на площадке в Нестеровском участковом лесничестве в рамках Международной акции «Сад памяти» было высажено 10 230 сеянцев сосны на площади 3 га. Молодые деревца уже через несколько лет станут молодым лесом. Ухаживать за деревьями будут лесничие», – рассказал исполняющий обязанности председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На центральную площадку в Рузском муниципальном округе прибыли 1,5 тыс. желающих сделать вклад в восстановление и сохранение леса в Подмосковье. Это жители ближайших населенных пунктов, депутаты Мособлдумы, руководство региона, коллективы министерств, волонтёры и лесничие.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Как отметили в ведомстве, для участников акции организовали концерт, провели мастер-классы, развернули полевую кухню.
Читайте также:
В Балашихе из-за поджога загорелся лес
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Лора Луганская