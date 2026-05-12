В Подмосковье в этом году уберут 4 600 торговых палаток

Около 4 600 нестационарных торговых объектов — ларьков и палаток — планируют ликвидировать в Московской области в текущем году. Об этом сообщил на совещании губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов региона зампред областного правительства Вячеслав Духин.





Важность этой работы отметил глава региона.





«Мы видим от наших жителей запрос на трансформацию нестационарной торговли. Это важно, в том числе, с точки зрения обеспечения безопасности. Все, что связано с налогами, легальной занятостью, эстетическим обликом для нас является принципиальным», — сказал Андрей Воробьёв.

«В этом году демонтировали 1 200 объектов нестационарной торговли. До конца года в планах — ещё 3 400 НТО, а в 2027 году должны уйти еще пять тысяч», — сказал Духин.