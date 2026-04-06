Российский чиновник попался на многомиллионной взятке

06 апреля 2026, 08:13

Министра тарифной политики Красноярского края задержали за взятку в 10 млн рублей

Министра тарифной политики Красноярского края Алексея Ананьева задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.





По версии следствия, он совершил преступление в августе 2022 года, когда занимал пост министра промышленности региона. Чиновник вступил в сговор с представителем коммерческой организации «Сила Сибири» и обязался помочь включить компанию в перечень территориальных сетевых предприятий, а также решить для нее другие вопросы.

«Сумма взятки была определена в размере 10 млн рублей», — отметил собеседник агентства.