Российский чиновник попался на многомиллионной взятке
Министра тарифной политики Красноярского края задержали за взятку в 10 млн рублей
Министра тарифной политики Красноярского края Алексея Ананьева задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники.
По версии следствия, он совершил преступление в августе 2022 года, когда занимал пост министра промышленности региона. Чиновник вступил в сговор с представителем коммерческой организации «Сила Сибири» и обязался помочь включить компанию в перечень территориальных сетевых предприятий, а также решить для нее другие вопросы.
«Сумма взятки была определена в размере 10 млн рублей», — отметил собеседник агентства.Уточняется, что половину суммы чиновник получил на парковке у торгового комплекса. В отношении него возбудили уголовное дело.