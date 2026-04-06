Россиянин поплатился жизнью за замечание возлюбленной
В Амурской области осудят 38-летнюю местную жительницу, зарезавшую сожителя за сделанное им замечание. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло ночью 8 февраля в городе Свободный. Женщина вернулась домой в нетрезвом виде. Возлюбленный высказал претензии по поводу ее состояния и позднего возвращения.
Между ними вспыхнула ссора, в пылу которой амурчанка схватила нож и ударила мужчину в подключичную область, повредив артерию и вену. Полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью. Несмотря на попытки женщины помочь, спасти мужчину не удалось.
Обвиняемую арестовали и отправили в СИЗО. Ей предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Уголовное дело передали в суд.
