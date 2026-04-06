Спасатель признался в изнасиловании знаменитой актрисы
Спасатель в Таиланде признался в сексуальных домогательствах к известной телевизионной актрисе Кристин Гуласатри Михальски. Об этом пишет The Thaiger.
31 марта Михальски опубликовала пост в соцсети. Она рассказала, что попала в больницу, а перед этим первый прибывший на вызов спасатель совершил в отношении неё насильственные действия. По словам 30-летней актрисы, оставшись с ней наедине, мужчина задрал ей рубашку, совершил непристойные прикосновения и сделал фотографии обнажённого тела. Михальски заявила, что из-за плохого самочувствия не могла сопротивляться, но оставалась в сознании.
1 апреля актриса написала заявление в полицию. На допросе спасатель сначала отрицал вину, однако затем дал признательные показания. Он подтвердил непристойные прикосновения и факт съёмки. Фотографии удалили после публикации поста Михальски в соцсетях. Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании человека, неспособного оказать сопротивление. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 200 тысяч батов (около 491 тысячи рублей).
Кристин Гуласатри Михальски — известная актриса и модель. Она снималась в криминальной драме «Жара в Паттайе», а также в популярных тайских сериалах «Назад к тебе» и «Правосудие».
