Четыре человека пострадали при стрельбе у озера в Оклахоме

Четыре человека пострадали при стрельбе в США. Об этом сообщает местный телеканал KWTV-DT.



Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, около озера Аркадия в центральной части штата Оклахома. По прибытии на место полиция нашла пострадавших с огнестрельными ранениями в автомобиле. Информация о состоянии их здоровья, а также о причинах и обстоятельствах произошедшего не приводится.

Ранее сообщалось, что четыре человека, включая пенсионера, пострадали при «беспорядочной» стрельбе в Лондоне. Неизвестные открыли огонь из автомобиля. 25-летний парень находится в тяжелом состоянии, жизни остальных вне опасности.

До этого в Индии двое злоумышленников в масках на мотоцикле перехватили автомобиль жениха и расстреляли его по пути на собственную свадьбу.

Лидия Пономарева

