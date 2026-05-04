Соседи замуровали женщину в собственной квартире
В Новосибирске соседи замуровали женщину в собственной квартире, заварив ее дверь сваркой. Об этом сообщила муниципальная аварийно-спасательная служба региона.
Сибирячка оказалась в западне и обратилась за помощью к спасателям. С помощью болгарки специалисты срезали сварной шов и освободили проход.
Женщина не пострадала, медицинская помощь ей не потребовалась. В настоящее время полиция выясняет все причины и обстоятельства произошедшего, а также устанавливает личности причастных к инциденту.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области семья с незрячими детьми пожаловалась на издевки соседей. По словам матери, жильцы намеренно загромождают общий коридор вещами у дверей квартиры, создавая препятствия для передвижения слепых людей.
