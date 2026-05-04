Звонок, после которого можно лишиться денег: москвичей предупредили о схеме лжесиловиков
Жителям столицы напомнили, как не попасть в ловушку аферистов, если те выдают себя за сотрудников ведомств. На портале мэра и правительства Москвы советуют сразу проверять личность собеседника и не поддаваться нажиму.
Преступники нередко представляются полицейскими, сотрудниками ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры. Они давят на страх и сбивают человека с толку, чтобы добиться нужных действий. Власти рекомендуют сразу прервать беседу. После этого стоит позвонить в дежурную часть, назвать фамилию и должность звонившего, а затем уточнить, числится ли там такой сотрудник.
В сообщении отдельно подчеркнули: настоящие правоохранители не требуют проводить финансовые операции. Они не просят переводить средства или отдавать ценности.
Читайте также: