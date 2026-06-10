В Наро-Фоминске ищут подрядчика на ремонт лицея
Здание лицея имени героя России Веры Волошиной, расположенное в деревне Головково Наро-Фоминского округа, собираются капитально отремонтировать. Подряд на выполнение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание общей площадью около пяти тысяч квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 610 миллионов 174 тысяч 52 рубля 63 копейки. Заявки принимаются до 24 июня. Финансирование предусматривается из бюджета Московской области.