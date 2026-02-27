В Подмосковье в этом году планируют провести около 5500 процедур ЭКО

27 февраля 2026, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала года женщины, которые не смогли забеременеть естественным путём, прошли более 220 процедур экстракорпорального оплодотворения. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Программа реализуется благодаря нацпроекту «Семья». Получить услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту.

«Процедура ЭКО позволяет женщинам познать радость материнства. Всего в этом году планируется порядка 5500 процедур экстракорпорального оплодотворения, из них проведено уже более 220», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.