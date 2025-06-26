В Наро-Фоминске наградили сильнейших выпускников школ округа

26 июня 2025, 20:04

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Наро-Фоминской детской Хореографической школе имени Ирины Зайцевой провели традиционное чествование лучших выпускников школ городского округа – медалистов, активистов и стобалльников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Глава городского округа Роман Шамнэ в неформальной обстановке пообщался с ребятами, узнал об их успехах и интересах, расспросил о планах и поделился собственными воспоминаниями о школьных годах. Затем он вручил им медали, а родителям выпускников – благодарственные письма.



Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.



«В этом году медали получили 138 выпускников. За каждой блестящей наградой – годы упорства и труда учеников, терпение и профессионализм педагогов, родительская вера. Особо бурные аплодисменты прозвучали в адрес Апрелевской средней школы № 1. Её ученики показали самый впечатляющий рост числа медалистов», – сообщили в администрации.