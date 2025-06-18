Модернизация водозаборного узла в Верее завершится до конца июня

18 июня 2025, 15:15

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

В Верее завершаются работы по модернизации водозаборного узла №442 на Ленинском проезде, обновлённый объект запустят в эксплуатацию до конца текущего месяца. Об этом сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.







«Улучшение водоснабжения Вереи было для нас одним из приоритетных вопросов. Сегодня мы выполняем это обязательство, обеспечивая жителей одного из старейших городов Московской области качественной водой. Этот объект станет уже одиннадцатым модернизированным водозабором в округе», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.