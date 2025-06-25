В Наро-Фоминске прошёл приём администрации для участников «Активного долголетия»
Администрация Наро-Фоминского городского округа провела в культурно-спортивном комплексе «Нара» выездной приём для участников проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Вопросы, заданные главе городского округа Роману Шамнэ и его заместителям, подтвердили, что главное для пенсионеров – не личное благополучие, а комфорт всех живущих на одной с ними улице, в одном доме. Многие проблемы касались ненадлежащей работы ливневой канализации. Шамнэ поручил организовать проверку по указанным адресам и оперативно привести канализацию в порядок. Благодаря присутствию на приёме руководителей управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, многие вопросы удалось решить на месте», – говорится в сообщении.
Приём был отмечен такой новацией, как работа у КСК «Нара» выездного рентгеновского кабинета ФАПа. Желающие смогли сделать маммографию и рентгенографию прямо на месте приёма. Такая практика будет продолжена и в дальнейшем.
Как отметили в администрации, губернаторская программа «Активное долголетие» за короткий срок стала весьма популярной у жителей Подмосковья пенсионного и предпенсионного возраста.